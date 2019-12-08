Сын певицы Валерии попал в ДТП, когда ехал на концерт к своей матери

В Ленинградской области сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП.

Машину, за рулем которой находилась девушка Шульгина, занесло, и она врезалась в ограждение.

Как рассказал муж Валерии Иосиф Пригожин телеканалу "Звезда", Арсению сделали операцию - зашили верхнюю и нижнюю губы, девушке наложили на руку гипс - у нее перелом предплечья.

Авария произошла в Ленинградской области - Арсений с девушкой и еще двумя молодыми людьми ехали на концерт Валерии из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы сделать певице сюрприз. За рулем была девушка Арсения Шульгина.

Как написал Шульгин в своем Instagram, 8 декабря - его новый день рождения.

"Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 "Питер-Москва", наше спасение - настоящая доля случая", - написал Шульгин.