25 Сентября 2020
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Происшествия В России Ленинградская область
Арсений Шульгин, операция, губы (2019) | Фото: Instagram Арсений Шульгин

Сын певицы Валерии попал в ДТП, когда ехал на концерт к своей матери

В Ленинградской области сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП.

Машину, за рулем которой находилась девушка Шульгина, занесло, и она врезалась в ограждение.

Как рассказал муж Валерии Иосиф Пригожин телеканалу "Звезда", Арсению сделали операцию - зашили верхнюю и нижнюю губы, девушке наложили на руку гипс - у нее перелом предплечья.

Авария произошла в Ленинградской области - Арсений с девушкой и еще двумя молодыми людьми ехали на концерт Валерии из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы сделать певице сюрприз. За рулем была девушка Арсения Шульгина.

Как написал Шульгин в своем Instagram, 8 декабря - его новый день рождения.

"Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 "Питер-Москва", наше спасение - настоящая доля случая", - написал Шульгин.

Арсений Шульгин, операция, губы(2019)|Фото: Instagram Арсений Шульгин

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Сын певицы Валерии попал в ДТП, когда ехал на концерт к своей матери

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Теги: Арсений Шульгин, ДТП, авария, Валерия, концерт, скорость, операция



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