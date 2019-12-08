На народном сходе в Москве предложили "оптимизировать чиновников, а не здравоохранение"

Сегодня, 8 декабря, в Москве в Центральном парке культуры и отдыха "Сокольники" прошёл народный сход за достойное и доступное здравоохранение. Его организатором стало движение "Гражданская Солидарность" и поддержал Оргкомитет, в состав которого входят "Левый фронт", "Партия Дела", незарегистрированная партия "Другая Россия", Объединённая коммунистическая партия и другие, а также независимые профсоюзы врачей и партия "Справедливая Россия".

Председатель движения "Гражданская Солидарность" Георгий Фёдоров, открывавший сход, обратил внимание на то, что в московском бюджете на следующий год социальная сфера "провалена". "Под видом оптимизации медицина фактически уничтожается. Во всех регионах, но даже в Москве со сверхбогатым бюджетом это происходит, – выступил Фёдоров. – Движение "Гражданская Солидарность" начинает всероссийскую акцию "Стоп, оптимизация!". В каждом регионе мы будем проводить такие сходы и митинги, а весной – единую акцию протеста по всей стране".



Главный редактор журнала "Рабкор" Борис Кагарлицкий указал, что "без коллективных действий, без совместных выступлений, общих усилий добиться ничего нельзя". "Это не тот случай, когда можно добиться индивидуально, в частном порядке решить проблему. Мы перешли рубеж, когда личными стараниями исправить положение уже не удастся".

Георгий Фёдоров и другие спикеры – в частности, московские муниципальные депутаты – говорили о проблемах с оперативностью и доступностью системы "Скорой помощи" в Москве, а секретарь Федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин в своём выступлении затронул тему регионов.

"Наша власть нам очень много рассказывает про услуги. Теперь у нас есть образовательные услуги, медицинские услуги. Давайте напомним, что в советское время образование было бесплатным, медицина была бесплатной. При этом то, что осталось на сегодняшний день, "‎‎‎оптимизируют" под ноль. И если в столице еще осталась хоть какая-то бесплатная медицина, то в регионах, например, в Сибири, ее практически нет, – заявил Лапушкин. – Взять Забайкальский край – там один доктор вынужден разрываться между двумя пациентами, потому что не хватает машин скорой помощи. Это недопустимо! При этом мы все платим налоги и содержим эту власть. Так если наша власть не может вывести медицину на достойный уровень, почему бы нам не начать с оптимизации чиновников? Предлагаю оптимизировать чиновников, а не здравоохранение!"

Предложение члена "Партии Дела" многим пришлось по душе – слова об "оптимизации чиновников" встретили аплодисментами.

На сходе также выступили лидер Объединённой коммунистической партии Денис Зоммер, член московского регионального отделения "Партии Дела" Вадим Тетерин, председатель московского отделения движения "Гражданская Солидарность" Михаил Литвишко и другие спикеры, а также участники схода в режиме "свободного микрофона".