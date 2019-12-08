Киевский майдан против "капитуляции" обернулся пародией

Акция протеста в Киеве на майдане незалежности против "капитуляции" президента Владимира Зеленского на "нормандской встрече" в Париже 9 декабря стала пародией на массовый протест. На митинг пришли всего 5-7 тыс. человек, а со сцены больше пели, чем что-то предлагали. И он закономерно завершился ничем.

Как сообщало Накануне.RU , партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали всех украинцев выходить днем 8 декабря на массовую протестную акцию в центр Киева. Лидеры партий Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко подписали соответствующее обращение.

Однако ни Тимошенко, ни Вакарчук не пришли на нее. Появился только Порошенко. Также не участвовал запрещенный в РФ "Национальный корпус", который в октябре активно протестовал против формулы Штайнмайера о порядке введения особого статуса Донбасса.

Любопытно, что сегодня на Украине был объявлен всеукраинский траур из-за пожара в Одессе - на всякий случай. Как оказалось, эта предосторожность со стороны президента была излишней. Акция получилась абсолютно беспомощной.

Телеграм-канал "Темный рыцарь" написал, что Порошенко "слил" майдан против "капитуляции" в обмен на то, что с него не снимут неприкосновенность и не будут преследовать, что ранее предполагало Накануне.RU.

Телеграм-канал "Политика страны" отмечает, что неслучайно накануне МВФ сообщил о готовности предоставить Украине кредит, причем еще перед встречей в Париже, чтобы предотвратить нежелательное для Запада развитие событий - возможные договоренности Зеленского с Россией.

"То есть кредит - это недвусмысленный знак поддержки для Зеленского. А значит, Запад не будет поддерживать действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране", - написал канал.

Вечером у офиса Зеленского ожидается еще одна акция - "стража на Банковой", которая, как заявлялось, будет стоять минимум до окончания парижской встречи. Однако ясно, что эти акции носят гротескный и маргинальный характер. Даже по Львове, где на выборах победил Порошенко, сегодня на митинг протеста вышли лишь около тысячи человек.

Напомним, больше всего украинцам не хватает мира в стране. Этот запрос намного превышает все остальные. Прекращения войны от Зеленского ждут 74% граждан. Также большинство жителей Украины поддерживают разведение войск в Донбассе и прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.