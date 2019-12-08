Губернатора Курганской области просят сделать 31 декабря официальным выходным днем

Губернатора Курганской области официально попросили сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

Соответствующая петиция появилась на сайте Сhange.org. Автор петиции - Виктор Гареев - просит Шумкова "от лица жителей Курганской области, которые должны поддержать меня и мою организацию".

"Просим перенести выходной день с 28 декабря - это суббота - на 31 декабря. Уверен, что подавляющее большинство жителей Курганской области найдут чем занять себя 31 декабря вместо того, чтобы праздновать с коллегами по работе на рабочем месте. 31 декабря никогда никто реально не работает, все ходят из кабинета в кабинет и поздравляют друг друга. Выходной в этот день позволил бы зауральцам успеть подготовить себя, семью и стол к новогоднему празднику", - говорится в тексте петиции.

Автор также отметил, что такое решение могло бы стать первым подарком жителям региона от губернатора в 2020 году.

Напомним, в ноябре этого года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, согласно которому предложили сделать 31 декабря выходным днем, при этом сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Глава Минтруда РФ Максим Топилин отметил, что 31 декабря нельзя сделать в России выходным днем - это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.