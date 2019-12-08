24 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Новый год, елка, Дед Мороз (2017) | Фото:Накануне.RU

Губернатора Курганской области просят сделать 31 декабря официальным выходным днем

Губернатора Курганской области официально попросили сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

Соответствующая петиция появилась на сайте Сhange.org. Автор петиции - Виктор Гареев - просит Шумкова "от лица жителей Курганской области, которые должны поддержать меня и мою организацию".

"Просим перенести выходной день с 28 декабря - это суббота - на 31 декабря. Уверен, что подавляющее большинство жителей Курганской области найдут чем занять себя 31 декабря вместо того, чтобы праздновать с коллегами по работе на рабочем месте. 31 декабря никогда никто реально не работает, все ходят из кабинета в кабинет и поздравляют друг друга. Выходной в этот день позволил бы зауральцам успеть подготовить себя, семью и стол к новогоднему празднику", - говорится в тексте петиции.

Автор также отметил, что такое решение могло бы стать первым подарком жителям региона от губернатора в 2020 году.

Напомним, в ноябре этого года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, согласно которому предложили сделать 31 декабря выходным днем, при этом сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Глава Минтруда РФ Максим Топилин отметил, что 31 декабря нельзя сделать в России выходным днем - это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.

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Губернатора Курганской области просят сделать 31 декабря официальным выходным днем

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Теги: Вадим Шумков, петиция, Курган, 31 декабря, Новый год, выходной день



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 14:55 Мск Шумков услышал просьбы зауральцев и сделал 31 декабря в регионе официальным выходным днем
Ранее 10.12.2019 15:54 Мск Глава Зауралья в Instagram опубликовал опрос, стоит ли сделать 31 декабря в регионе выходным днем
Ранее 10.12.2019 09:47 Мск Курганский лидер ЛДПР официально обратился к Шумкову с просьбой сделать выходным днем 31 декабря

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