Ученые Стэнфордского университета выявили три этапа старения человеческого организма

Оказывается, человеческий организм стареет три раза в жизни - этапы начинаются в 34, 60 и 78 лет - к такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета, пишет портал Nature Medicine.

Именно в этих возрастах у человека происходят изменения в белках плазмы крови.

Ученые взяли на исследование более 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет. Выяснилось, что такой новый подход биоинформатики позволил обнаружить заметные нелинейные изменения в протеоме плазмы человека с возрастом.