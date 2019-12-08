В Ивановской области спасли рыбаков с оторвавшейся от берега льдины
В Ивановской области сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся от берега льдины шестерых рыбаков и 12-летнего мальчика.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в спасении участвовали 16 человек и шесть единиц техники.
В 10.41 спасатели начали эвакуацию, в 11.05 закончили.
Сообщается, что никому из людей медицинская помощь не потребовалась. Сейчас будут решать вопрос о привлечении рыбаков к административной ответственности за запрет выхода на лед.