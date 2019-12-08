24 Сентября 2020
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Дмитрий Петренко (2019) | Фото: kvnews.ru

В Омске депутат-коммунист раздал бомжам GPS-трекеры, чтобы отследить незаконные свалки

Депутат Омского городского Совета от КПРФ Дмитрий Петренко придумал необычный способ борьбы с несанкционированными свалками. Он раздал местным бомжам GPS-трекеры, с помощью которых отследил свалки отходов, которых там быть по закону не должно, собрал все данные и отнес их в прокуратуру.

Бомжам Петренко представился как журналист и уговорил их в течение 8 часов поносить отслеживающие устройства.

В комментариях в социальных сетях местные жители уже оставляют шутливые комментарии.

"Дмитрий - очень близок к народу", "Нужно было самому походить с бомжами по свалкам, понюхать пороху, а не трекеры им раздавать", "Молодец, Дима, хоть так борись с несправедливостью, с помощью бомжей".

Известно, что Петренко стал депутатом в 2017 году. Он - сын известного в регионе строительного магната Константина Петренко.

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В Омске депутат-коммунист раздал бомжам GPS-трекеры, чтобы отследить незаконные свалки

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Теги: Дмитрий Петренко, депутат, Омск, бомжи, свалки, GPS-трекер



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