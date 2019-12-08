Подписчики раскритиковали Волочкову за ее видео в ультракоротком наряде за приготовлением плова

Сутки назад российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram опубликовала видео, на котором она на кухне рассказывает о приготовлении плова. Видео набрало более 366 тыс. просмотров.

Балерина отметила, что ее неизвестный возлюбленный захотел плова. На кадрах она стоит на кухне в ультракоротком наряде и признается, что она плохой кулинар.

Единственное, по словам Волочковой, что у нее хорошо получилось для плова - это нарезать морковь. Все остальное будет делать домработница.

Подписчики обратили внимание на довольно суетливое и рассеянное поведение балерины и обвинили ее в том, что Волочкова находится подшофе.

Люди пишут: "Сразу видно, когда Настенька выпьет", "Опять перебрала лишнего".

Свой пост балерина назвала "Плов и я - это разные ипостаси! Но ради любимого что только не сделаешь!!!"