Погибший вице-губернатор Тамбовской области оставил предсмертную записку

Погибший вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков перед смертью оставил записку на нескольких листах, об этом сообщает LifeTambov.

Содержание записки не раскрывается, сейчас ее изучают силовики.

Напомним, Чулкова нашли погибшим под окнами дома утром 8 декабря. Чиновник был под домашним арестом и жил в квартире своей матери.

В середине октября этого года силовики подтвердили задержание Чулкова, он подозревался в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью.