Экс-первому замглавы подмосковного города предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему первому заместителю главы подмосковного города Щелково предъявили обвинение в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, осенью позапрошлого года обвиняемая похитила деньги МКУ "Хозяйственно-транспортное управление" на общую сумму более 2,3 млн руб.

Сейчас женщину поместили в СИЗО. Силовики ведут работу, направленную на закрепление полученных доказательств и проверку обвиняемой на причастность к иным должностным и коррупционным преступлениям.