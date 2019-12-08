Вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым

В Тамбове нашли погибшим вице-губернатора региона Глеба Чулкова, пишет Mash.

Чиновник был под домашним арестом и жил в квартире своей матери.

Тело Чулкова обнаружено под окнами жилого дома утром 8 декабря.

В середине октября этого года силовики подтвердили задержание Чулкова, он подозревался в мошенничестве.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", в порядке статьи 91 УПК РФ задержан заместитель главы администрации Тамбовской области. Чиновник подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью", - отметили ранее силовики.

Сейчас следователи будут разбираться в обстоятельствах гибели Чулкова.