24 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
Глеб Чулков (2019) | Фото:tambov.gov.ru

Вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым

В Тамбове нашли погибшим вице-губернатора региона Глеба Чулкова, пишет Mash.

Чиновник был под домашним арестом и жил в квартире своей матери.

Тело Чулкова обнаружено под окнами жилого дома утром 8 декабря.

В середине октября этого года силовики подтвердили задержание Чулкова, он подозревался в мошенничестве.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью СУ УМВД России по Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", в порядке статьи 91 УПК РФ задержан заместитель главы администрации Тамбовской области. Чиновник подозревается в совершении мошеннических действий, направленных на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", являющегося государственной собственностью", - отметили ранее силовики.

Сейчас следователи будут разбираться в обстоятельствах гибели Чулкова.

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Вице-губернатора Тамбовской области нашли мертвым

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Теги: Глеб Чулков, гибель, домашний арест, падение, Тамбов



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Развитие сюжета:

Ранее 08.12.2019 11:56 Мск Погибший вице-губернатор Тамбовской области оставил предсмертную записку

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