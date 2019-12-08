На трассе в ХМАО три человека заживо сгорели в полыхающей машине

На трассе в ХМАО в страшном ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УМВД, 7 декабря около 21.00 по местному времени на 31 км автодороги "Лянтор - Нижнесортымский" столкнулись "Лексус" и "Хендай". От сильного удара легковой автомобиль вспыхнул - три человека внутри сгорели заживо.

Шесть человек из "Лексуса" получили различные травмы, они госпитализированы в больницу.

Известно, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка и 3-летний ребенок.