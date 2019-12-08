В Нижнем Новгороде силовики задержали сына генерала МВД, который спровоцировал смертельную аварию

В Нижнем Новгороде следователи задержали 43-летнего Виктора Пильганова, который предварительно является виновником смертельной аварии на улице Горького.

Напомним, 7 декабря около 17.30 автомобиль "Тойота", который записан на генерала МВД Александра Пильганова, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ауди" - тот уже в свою очередь выехал на тротуар и врезался в группу школьников и взрослых. Травмы получили 11 несовершеннолетних и двое учителей. Девятерых детей отправили с травмами в больницу, двоих осмотрели на месте ДТП и отпустили домой. Также в больнице оказалась мать одного из детей, которая позже скончалась от полученных травм.

Как пишет Baza, Пильганов-младший был за рулем отцовской машины и в тот вечер отказался от проведения медицинского освидетельствования на алкоголь.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ -"нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Подозреваемый управлял автомобилем марки "Тойота", после совершенного ДТП он отказался от медицинского освидетельствования. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Нижегородской области.