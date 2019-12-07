Мэр Липецка пообещала найти того, кто слил в сеть ее матерные комментарии о благоустройстве парка

Мэр Липецка Евгения Уваркина прокомментировала слитую в сеть видеозапись инспекции реконструкции Нижнего парка, в которой она выразила недовольство работой подрядчика, сопровождая реплики матом.

Телеграм-канал Mash опубликовал новую видеозапись с чиновницей. На этот раз градоначальница обошлась без нецензурных слов. Скандальный видеоролик она объяснила эмоциями и подчеркнула, что недопустимо это делать в общественных местах, публично, при общении с людьми, а также заниматься оскорблениями. Ее же реплики - вызваны, в первую очередь, эмоциями и предназначались для переписки в закрытом чате.

"Расстроена только одним, тем, что подрядчики вытащили это личное обращение из личного чата. На мой взгляд они не очень корректно поступают. Нужно усиливаться и работать, а не заниматься рассылкой", - заявила градоначальница.

Евгения Уваркина заявила, что ее услышали: сейчас работа идет активно. С тем, кто выложил видео чиновница намерена разобраться.

"Это личная переписка, личный чат. Это нечистоплотность, нарушение моих личных прав. Будем заниматься, выяснять, кто это сделал и в рамках закона действовать", - подчеркнула она.