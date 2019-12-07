Мэр Липецка пообещала найти того, кто слил в сеть ее матерные комментарии о благоустройстве парка

24 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России
мэр Липецка Евгения Уваркина (2019) | Фото: oprf.ru

Мэр Липецка пообещала найти того, кто слил в сеть ее матерные комментарии о благоустройстве парка

Мэр Липецка Евгения Уваркина прокомментировала слитую в сеть видеозапись инспекции реконструкции Нижнего парка, в которой она выразила недовольство работой подрядчика, сопровождая реплики матом.

Телеграм-канал Mash опубликовал новую видеозапись с чиновницей. На этот раз градоначальница обошлась без нецензурных слов. Скандальный видеоролик она объяснила эмоциями и подчеркнула, что недопустимо это делать в общественных местах, публично, при общении с людьми, а также заниматься оскорблениями. Ее же реплики - вызваны, в первую очередь, эмоциями и предназначались для переписки в закрытом чате.

"Расстроена только одним, тем, что подрядчики вытащили это личное обращение из личного чата. На мой взгляд они не очень корректно поступают. Нужно усиливаться и работать, а не заниматься рассылкой", - заявила градоначальница.

Евгения Уваркина заявила, что ее услышали: сейчас работа идет активно. С тем, кто выложил видео чиновница намерена разобраться.

"Это личная переписка, личный чат. Это нечистоплотность, нарушение моих личных прав. Будем заниматься, выяснять, кто это сделал и в рамках закона действовать", - подчеркнула она.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэр Липецка пообещала найти того, кто слил в сеть ее матерные комментарии о благоустройстве парка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгения Уваркина, мэр Липецка, строительство парка, мат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2019 10:41 Мск Мэр Липецка матом обругала строителей парка

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети