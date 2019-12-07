Брата убитого уральскими сектантами девятилетнего мальчика поместили в психиатрическую больницу

Брата убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика поместили в психиатрическую больницу вместе с еще двумя детьми, родители которых состояли в секте, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что брату погибшего мальчика 12 лет и он никогда не учился в школе. Детей полностью обследуют в связи с тем, что они подвергались психическому давлению.

Напомним, главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину арестовали на два месяца по обвинению в пособничестве убийству малолетнего. Кроме того, ранее отправили под арест на два месяца отца убитого ребенка Ивана Казанцева, при этом он заявил, что тоже является "учеником Христа".

Казанцев подозревается в жестоком убийстве собственного 9-летнего сына, которое он совершил вместе с матерью, скрывшейся в Белоруссии. Ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп и удушили. После убийства труп выкинули в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга.

Как сообщало ранее Накануне.RU, родители могут оказаться доморощенными последователями методов секты Орда, пришедшей с Казахстана и имевшей распространение в Башкирии, где и задержали Казанцева и откуда родом сама Гайнуллина.