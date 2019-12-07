24 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО
дтп колея (2010) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава МВД России по Нижегородской области мог быть участником резонансного ДТП

Участником крупной аварии, в которой погибла учительница и пострадала группа школьников, мог стать бывший глава Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области отставной генерал-майор Александр Пильганов, сообщает телеграм-канал "ОПЕР слил".

Сейчас Пильганов на пенсии. По информации канала, он является собственником одного из столкнувшихся автомобилей. Его роль в ДТП не уточняется.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде произошла крупная авария: столкнулись четыре автомобиля. Один из них врезался в пешеходов. В результате ДТП пострадали девять детей и трое взрослых. Один взрослый пешеход скончался.

По информации регионального ГИБДД: пострадавшие - группа девятиклассников. В сопровождении трех взрослых они направлялись в театр.

Точно неизвестно, кто из взрослых погиб - по одним данным, это учительница, по другим - мама одного из учеников.

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Экс-глава МВД России по Нижегородской области мог быть участником резонансного ДТП

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Теги: ДТП, столкновение, дети



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