Экс-глава МВД России по Нижегородской области мог быть участником резонансного ДТП

Участником крупной аварии, в которой погибла учительница и пострадала группа школьников, мог стать бывший глава Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области отставной генерал-майор Александр Пильганов, сообщает телеграм-канал "ОПЕР слил".

Сейчас Пильганов на пенсии. По информации канала, он является собственником одного из столкнувшихся автомобилей. Его роль в ДТП не уточняется.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде произошла крупная авария: столкнулись четыре автомобиля. Один из них врезался в пешеходов. В результате ДТП пострадали девять детей и трое взрослых. Один взрослый пешеход скончался.

По информации регионального ГИБДД: пострадавшие - группа девятиклассников. В сопровождении трех взрослых они направлялись в театр.

Точно неизвестно, кто из взрослых погиб - по одним данным, это учительница, по другим - мама одного из учеников.