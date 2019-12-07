23 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Рыбаки на льдине (2019) | Фото: пресс-служба МЧС

В Прикамье шестерых рыбаков сняли с дрейфующей льдины

Сегодня вечером в Перми спасатели спасли с дрейфующей льдины шестерых рыбаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Сообщение о попавших в беду рыбаках поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 18.20. ЧП произошло в Кировском районе Перми, на правом берегу реки Кама, в районе деревни Оборино. Льдина отплыла примерно на 30 - 40 метров от берега. Самостоятельно эвакуироваться они не смогли - на выручку пострадавшим выехали экстренные службы.

В 20.18 все рыбаки были спасены и доставлены на берег. Как отмечают в ведомстве, их состояние удовлетворительное, медицинская помощь никому не понадобилась.

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В Прикамье шестерых рыбаков сняли с дрейфующей льдины

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Теги: рыбаки, дрейфующая льдина



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