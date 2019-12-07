Шли в театр, а попали в больницу. В Нижнем Новгороде в крупном ДТП пострадали девять детей и трое взрослых

В Нижнем Новгороде произошла крупная авария: столкнулись четыре автомобиля. Один из них врезался в пешеходов. В результате ДТП пострадали девять детей и трое взрослых. Один взрослый пешеход скончался, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации регионального ГИБДД: пострадавшие - группа девятиклассников. В сопровождении трех взрослых они направлялись в театр. Власти региона прокомментировали ситуацию о пострадавших.

"Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу, по предварительной информации угрозы жизни нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим. Один взрослый — травмы легкой степени тяжести. Второй взрослый — предварительно средней степени тяжести. Один взрослый скончался", - прокомментировали в пресс-службе правительства региона информацию о пострадавших.

Глава региона Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

​​​Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 13 человек, четыре единицы техники.