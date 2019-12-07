Зеленский рассказал на ТВ о планах по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в политическом ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова", посвященной предстоящей встрече "Нормандской четверки" в Париже. Он рассказал о своем видении урегулирования конфликта в Донбассе.

Он подчеркнул, что для начала политического урегулирования должны быть выведены все "незаконные воинские формирования", т.е. ДНР и ЛНР должны разоружиться. Также он настаивает, чтобы в день местных выборов Украина уже контролировала границу с Россией. Зеленский отверг возможность напрямую разговаривать с властями ДНР и ЛНР, назвав их "боевиками".

Вместе с тем на многие вопросы Зеленский отвечал уклончиво, так что понять, что он имеет в виду, не представляется возможным. Так, он подтвердил, что готов закрепить особый статус Донбасса в конституции "в рамках децентрализации", о чем заявил его советник Андрей Ермак.

В целом из выступлений Зеленского ясно, что он настроен не так деструктивно по отношению к урегулированию конфликта, как Петр Порошенко, и готов торговаться, но у него связаны руки. Напомним, завтра в Киеве собирается новый майдан против "капитуляции", который, как заявлялось, будет стоять минимум два дня.

Политолог Валерий Песецкий пишет, что, скорее всего, план Зеленского - это остановка боевых действий и замораживание конфликта, т.е. прекращение горячей войны, но без политических преобразований. Это позволит ему набрать политические очки в роли миротворца без недовольства со стороны оппонентов.