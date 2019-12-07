23 Сентября 2020
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Политика
проблесковый маячок, полиция, гибдд (2018) | Фото:Накануне.RU

Водитель, который сбил трех человек в Москве, имеет 12 неоплаченных штрафов

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Москве, имеет 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России.

Напомним, легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль станции "Окружная" Московского центрального кольца. Еще два человека пострадали. Сам водитель остался жив. В момент ДТП он был пьян.

В машине были двое пассажиров, самостоятельно выбраться из салона они не смогли: спасателям пришлось распилить автомобиль.

Сам момент наезда попал на видео. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Водитель, который сбил трех человек в Москве, имеет 12 неоплаченных штрафов

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Теги: водитель, наезд на пешеходов, ДТП



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