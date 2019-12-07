Водитель, который сбил трех человек в Москве, имеет 12 неоплаченных штрафов

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Москве, имеет 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России.

Напомним, легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль станции "Окружная" Московского центрального кольца. Еще два человека пострадали. Сам водитель остался жив. В момент ДТП он был пьян.

В машине были двое пассажиров, самостоятельно выбраться из салона они не смогли: спасателям пришлось распилить автомобиль.

Сам момент наезда попал на видео. Обстоятельства ДТП выясняются.