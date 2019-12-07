23 Сентября 2020
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Светлана Журова, Единая Россия, съезд (2016) | Фото: nakanune.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала об умоляющих повысить пенсионный возраст россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью газете "Спорт день за днем" заявила, что голосовала за повышение пенсионного возраста потому, что "это тенденция всего мира", и в этом решении она видит для людей "стимул, чтобы быть здоровее".

Парламентарий заявила, что "депутаты взяли на себя ответственность", и посетовала на "нападки и ненависть".

"Сейчас есть негодование, потому что людей пугает неизвестность. Сказали, что будет плохо. А почему, я об этом даже думать не стану. У меня есть знакомые, которым 65 лет. Их не то что не выгнать на пенсию, они говорят: меняйте закон, делайте до 70. Есть ряд профессий, где 65 лет – это не ограничение. Образование, здравоохранение, культура... Кто там работает, умоляют: можно поднять пенсионный возраст, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу. Да, еще есть тяжелые профессии, например, на вредном производстве, но там пенсионный возраст сохранился", - заявила она изданию.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение по изменению пенсионной системы в стране одним из самых сложных и тяжелых в своей жизни. Об этом он заявил в интервью федеральным телеканалам.

Как ранее писало Накануне.RU, российские власти проводили пенсионную реформу, потому, что боялись, что у Пенсионного фонда РФ могут закончиться средства.

Как сообщил экономист Игорь Николаев, на самом деле оказалось, что никаких проблем у ПФР нет. В результате пенсионную реформу провели зря. Эксперт напомнил, что бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.

"При этом результаты повышения пенсионного возраста еще никак не отразились на состоянии Пенсионного фонда. Получается, прежняя система вполне может генерировать доходы, но зачем тогда надо было проводить пенсионную реформу?" — отметил экономист.

Он обратил внимание, что пенсионная реформа отразится на людях только сейчас, миллионы россиян лишатся доходов из-за решения властей.

Добавим также, что в сентябре стало известно о планах Правительства ввести "гарантированный пенсионный продукт". После того, как было объявлено, что на смену накопительной части пенсии, которая в очередной раз была "заморожена" властями, не введут индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), в Минфине обнародовали планы по новой пенсионной реформе.

Само название системы подразумевает, что нынешние пенсионные доходы граждан, видимо, уже не является для них гарантированными. Отметим, что ранее у россиян начали "изымать" накопительную часть пенсии, кабмин продлил "заморозку" до 2022 г. Позже стало известно о планах повысить пороговую сумму пенсионных накоплений для начисления ежемесячных выплат, что на деле, как писало Накануне.RU, лишит большинство пенсионеров накопительной части пенсии. Пенсионный фонд России решил поднять необходимый минимум в 2,4 раза до, приблизительно, полумиллиона. Но накопить такую сумму получателем медианной зарплаты не под силу, что там – до планки не дотягивают даже накопления депутатов Госдумы. Это значит, что при выходе на пенсию львиная доля россиян получат на руки свои 70-100 тыс. руб. и в следующие годы будут получать только страховую часть.

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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала об умоляющих повысить пенсионный возраст россиянах

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Теги: Светлана Журова, пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста



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