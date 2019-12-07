Крестный ход стал кульминацией празднования Дня святой Екатерины в уральской столице

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
крестный ход, православие, День святой Екатерины (2019) | Фото: Фонд святой Екатерины

Крестный ход стал кульминацией празднования Дня святой Екатерины в уральской столице

В центре Екатеринбурга прошёл крестный ход в честь святой Екатерины, небесной покровительницы города. Мероприятие стало кульминацией празднования Дня памяти святой, ранее прошло вручение Орденов ее имени, благотворительная акция Екатерининская ассамблея и другие события.

Сегодня несколько тысяч человек прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до площади Труда - к часовне св. Екатерины, где прежде стоял храм, посвящённый небесной заступнице.

крестный ход, православие, День святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд святой Екатерины

крестный ход, православие, День святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд святой Екатерины

На площади Труда крестоходцев встретил духовой оркестр.

крестный ход, православие, День святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд святой Екатерины

крестный ход, православие, День святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд святой Екатерины

Здесь же, рядом с часовней, верующие смогли приложиться к иконе. Длинная очередь к святыне стала зримым подтверждением почитания святой в обществе.

"Радостно на душе, - рассказала корреспонденту Накануне.RU одна из участниц крестного хода Валентина Петровна. - Нам, православным, очень важно, что святая Екатерина - это небесная покровительница нашего города. Она ещё покровительница горного дела. Так что хорошо, что проходят такие праздники".

крестный ход, православие, День святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд святой Екатерины

крестный ход, православие, День святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд святой Екатерины

Пока взрослые ожидали своей очереди, чтобы прикоснуться к святыне, дети облюбовали чашу фонтана "Каменный цветок", где с удовольствием играли.

крестный ход, православие, День святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд святой Екатерины

Для верующих, проделавших крестный ход, были установлены также палатки со снедью и полевые кухни. Мероприятие прошло при поддержке Фонда святой Екатерины и собрало, по данным организаторов, около 4 тысяч человек.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Крестный ход стал кульминацией празднования Дня святой Екатерины в уральской столице

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Фонд святой Екатерины, крестный ход, День памяти святой Екатерины



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети