Крестный ход стал кульминацией празднования Дня святой Екатерины в уральской столице

В центре Екатеринбурга прошёл крестный ход в честь святой Екатерины, небесной покровительницы города. Мероприятие стало кульминацией празднования Дня памяти святой, ранее прошло вручение Орденов ее имени, благотворительная акция Екатерининская ассамблея и другие события.

Сегодня несколько тысяч человек прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до площади Труда - к часовне св. Екатерины, где прежде стоял храм, посвящённый небесной заступнице.

На площади Труда крестоходцев встретил духовой оркестр.

Здесь же, рядом с часовней, верующие смогли приложиться к иконе. Длинная очередь к святыне стала зримым подтверждением почитания святой в обществе.

"Радостно на душе, - рассказала корреспонденту Накануне.RU одна из участниц крестного хода Валентина Петровна. - Нам, православным, очень важно, что святая Екатерина - это небесная покровительница нашего города. Она ещё покровительница горного дела. Так что хорошо, что проходят такие праздники".

Пока взрослые ожидали своей очереди, чтобы прикоснуться к святыне, дети облюбовали чашу фонтана "Каменный цветок", где с удовольствием играли.

Для верующих, проделавших крестный ход, были установлены также палатки со снедью и полевые кухни. Мероприятие прошло при поддержке Фонда святой Екатерины и собрало, по данным организаторов, около 4 тысяч человек.