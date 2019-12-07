23 Сентября 2020
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автобус с хоккейными фанатами, задержание (2019) | Фото: 74.мвд.рф

В Челябинской области задержан автобус с хоккейными фанатами, готовившими провокацию

Сегодня на подъезде к Южноуральску полицейские остановили автобус с болельщиками фанатского движения "SECTOR A ULTRAS", в котором находилось порядка 30 человек. По информации ГУ МВД России по Челябинской области, некоторые болельщики собирались устроить провокации во время хоккейного матча в Магнитогорске.

Во время досмотра правоохранители обнаружили у этих болельщиков фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения. Как пояснили в ведомстве, стражи порядка провели с задержанными профилактические беседы, чтобы не допустить совершения противоправных действий. В отношении болельщика, у которого было найдено наркотическое вещество возбуждено административное дело.

автобус с хоккейными фанатами, задержание(2019)|Фото: 74.мвд.рф

"В целях обеспечения общественного порядка во время проведения массового мероприятия органами внутренних дел будут приняты меры, направленные на недопущение нарушений законодательства. Нарушителей общественного порядка доставят в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства с привлечением к установленной законодательством ответственности – уголовной или административной", - подчеркнули в ГУ МВД.

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В Челябинской области задержан автобус с хоккейными фанатами, готовившими провокацию

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Теги: автобус с хоккейными фанатами, задержание, провокации



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