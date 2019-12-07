В Челябинской области задержан автобус с хоккейными фанатами, готовившими провокацию

Сегодня на подъезде к Южноуральску полицейские остановили автобус с болельщиками фанатского движения "SECTOR A ULTRAS", в котором находилось порядка 30 человек. По информации ГУ МВД России по Челябинской области, некоторые болельщики собирались устроить провокации во время хоккейного матча в Магнитогорске.

Во время досмотра правоохранители обнаружили у этих болельщиков фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения. Как пояснили в ведомстве, стражи порядка провели с задержанными профилактические беседы, чтобы не допустить совершения противоправных действий. В отношении болельщика, у которого было найдено наркотическое вещество возбуждено административное дело.

"В целях обеспечения общественного порядка во время проведения массового мероприятия органами внутренних дел будут приняты меры, направленные на недопущение нарушений законодательства. Нарушителей общественного порядка доставят в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства с привлечением к установленной законодательством ответственности – уголовной или административной", - подчеркнули в ГУ МВД.