Ночью в Улан-Удэ нашли пятилетнего ребенка со сломанной ногой: выпрыгнул из окна и пошел искать родителей

Сегодня ночью в Улан-Удэ прохожий рядом с многоквартирным домом в 140 квартале обнаружил пятилетнего ребенка со сломанной ногой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятия, информация о происшествии в дежурную часть отдела полиции №3 поступила около 2.00.

Ребенок был госпитализирован. Приблизительно в 5.00 в полицию обратилась 27-летняя женщина и сообщила о пропаже ребенка. Как стало известно полицейским, вечером 6 декабря супруги уложили ребенка спать и уехали в гости. Ночью мальчик проснулся и решил самостоятельно отправиться на поиски родителей. Он оделся, но открыть входную дверь не смог, а потому выпрыгнул из окна второго этажа и получил травму.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что семья благополучная и на учете не состояла.

В отношении родителей составлен административный протокол по статье "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы также будут направлены в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних.