Ночью в Улан-Удэ нашли пятилетнего ребенка со сломанной ногой: выпрыгнул из окна и пошел искать родителей

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Ночью в Улан-Удэ нашли пятилетнего ребенка со сломанной ногой: выпрыгнул из окна и пошел искать родителей

Сегодня ночью в Улан-Удэ прохожий рядом с многоквартирным домом в 140 квартале обнаружил пятилетнего ребенка со сломанной ногой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятия, информация о происшествии в дежурную часть отдела полиции №3 поступила около 2.00.

Ребенок был госпитализирован. Приблизительно в 5.00 в полицию обратилась 27-летняя женщина и сообщила о пропаже ребенка. Как стало известно полицейским, вечером 6 декабря супруги уложили ребенка спать и уехали в гости. Ночью мальчик проснулся и решил самостоятельно отправиться на поиски родителей. Он оделся, но открыть входную дверь не смог, а потому выпрыгнул из окна второго этажа и получил травму.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что семья благополучная и на учете не состояла.

В отношении родителей составлен административный протокол по статье "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы также будут направлены в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ночью в Улан-Удэ нашли пятилетнего ребенка со сломанной ногой: выпрыгнул из окна и пошел искать родителей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ребенок, родители, перелом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети