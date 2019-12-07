Сегодня скончался известный ямальский политик и бизнесмен

Сегодня скончался известный ямальский политик и бизнесмен, почетный гражданин Ноябрьска и основатель группы компаний "Аляска" Анатолий Гампель. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Ноябрьска.

"Он прожил яркую жизнь талантливого и честного бизнесмена, уважаемого руководителя, заботливого и любящего отца. Депутат городской думы нескольких созывов, Анатолий Исаакович без малого 40 лет посвятил работе на благо Ноябрьска и его жителей, вкладывая свою энергию и финансы в развитие любимого города", - говорится в сообщении мэрии.

Анатолию Гампелю было 65 лет. Отметим, что 22 ноября телеграм-канал "Доктор Комаровский" со ссылкой на свои источники сообщал о госпитализации политика. Якобы бывшего депутата доставили в местную ЦГБ, где поставили диагноз — обширный инсульт. Провели трепанацию. После предприниматель подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако вскоре телеграм-канал опроверг свое сообщение и заявил, что слухи о кризисном состоянии Гампеля преувеличены и что у политика просто "скакануло давление".