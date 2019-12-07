23 Сентября 2020
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мэр Липецка Евгения Уваркина (2019) | Фото: oprf.ru

Мэр Липецка матом обругала строителей парка

В сеть слили видеозапись ревизии мэра Липецка Евгении Уваркиной. Мэр прогулялась утром по Нижнему парку, в котором идет реконструкция и осталась недовольна работой.

Саму главу Липецка на ролике не видно, однако сообщается, что закадровый голос, который комментирует происходящее, якобы принадлежит именно ей.

"Время 9.00. Одна невнятно работающая техника раз, раз техника стоит, два техника стоит, три, четыре, пять, шесть. И тишина, и никакого народа, никто мусор не убирает", - возмущается женский голос, сопровождая реплики матом и отмечая, что сдача работ должна быть уже 20 декабря.

По предварительным данным, видео было записано неделю назад.

Также сообщается, что депутат областного совета Олег Хомутинский заявил о намерении обратиться в комиссию по этике с просьбой проверить видео.

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Мэр Липецка матом обругала строителей парка

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Теги: Евгения Уваркина, мэр Липецка, строительство парка



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Развитие сюжета:

Ранее 07.12.2019 21:34 Мск Мэр Липецка пообещала найти того, кто слил в сеть ее матерные комментарии о благоустройстве парка

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