В Москве пьяный водитель насмерть сбил трех пешеходов

В Москве легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК, сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщалось, что от водителя пахло алкоголем. По данным ГИБДД Москвы, сотрудники ДПС уже провели процедуру освидетельствования. Выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии.

В машине были двое пассажиров, самостоятельно выбраться из салона они не смогли: спасателям пришлось распилить автомобиль. Пассажир сейчас в больнице, водитель тоже получил травмы.

Сам момент наезда попал на видео. Обстоятельства ДТП выясняются.