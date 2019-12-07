В Москве пьяный водитель насмерть сбил трех пешеходов
В Москве легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК, сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщалось, что от водителя пахло алкоголем. По данным ГИБДД Москвы, сотрудники ДПС уже провели процедуру освидетельствования. Выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии.
В машине были двое пассажиров, самостоятельно выбраться из салона они не смогли: спасателям пришлось распилить автомобиль. Пассажир сейчас в больнице, водитель тоже получил травмы.
Сам момент наезда попал на видео. Обстоятельства ДТП выясняются.