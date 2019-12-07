Расследование ФБК о полетах жены Медведева назвали "манипулированием неподтвержденной информацией"

Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на "провокации" оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Пресс-секретарь заявил, что действия Навального являются "двухдневной политической акцией" и "манипулированием неподтвержденной информацией". Он подчеркнул, что все, что принадлежит Медведеву и его жене указано в налоговой декларации, а поездки оплачиваются из личных средств. Также Осипов сообщил, что в правительстве не комментируют информацию о передвижениях семьи Медведева, поскольку премьер находится под государственной охраной.

Напомним, в начале декабря ФБК обнародовал расследование, согласно которому, супруга премьер-министра России Светлана Медведева в 2012–2018 гг. пользовалась частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не видел расследования Фонда борьбы с коррупцией.

"Я как один из первых героев расследований потом принял решение не знакомиться с ними дальше", – сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что на своем рабочем месте не мониторит результаты расследований ФБК и не интересуется ими. На вопрос, считает ли он расследования ФБК некачественными, Песков ответил утвердительно.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту России Владимиру Путину.

Согласно приведенным в решении суда положениям Конституции РФ, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.

Таким образом, отметили в суде, "административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории РФ".

Как сообщалось, в коллективном иске заявители требуют признать незаконным бездействие главы государства, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, и обязать президента "в пределах предоставленных ему полномочий" принять меры по защите конституционных прав истцов.