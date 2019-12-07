Россиян будут предупреждать о том, сколько углекислого газа выделяют автомобили

Россиян, покупающих автомобили, начнут предупреждать о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также о том, сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 километров движения, сообщает RT.

Покупателей электромобилей будут предупреждать о том, сколько электроэнергии будет потреблять машина и какой у нее запас хода.

Эти данные будут указаны в новом документе - "этикетка энергоэффективности". Состав сопроводительной документации изменился в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности транспортного средства.

Этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к автомобилю при его продаже и демонстрации, говорится в ГОСТе. Стандарт распространяется как на грузовые, так и на легковые авто массой до 3,5 тонн, за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превышает двух тыс. единиц в год.

Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.

В Росстандарте отмечают, что в России целесообразно накопить статистику по выбросам углекислого газа, на основании которой можно будет определить собственную политику в отношении выбросов углекислого газа.