23 Сентября 2020
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Награждение Орденом святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатерининская ассамблея: Алтушкин подарил уникальную икону покровительницы города Екатеринбурга самому щедрому благотворителю

Накануне Дня памяти святой великомученицы Екатерины в уральской столице прошло главное благотворительное событие года — традиционная Екатерининская ассамблея, стратегическим партнером мероприятия выступает Фонд святой Екатерины.

"Традиции благотворительности с каждым годом крепнут, и об этом можно судить по объему собираемых средств. Но важнее то, что все это делается от души и по велению сердца", — сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Екатерининская ассамблея, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: све.рф

Лотами традиционно становятся предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. За те восемь лет, что в регионе реализуется этот благотворительный проект, удалось привлечь более 85 млн руб.

В этом году средства, которые удастся собрать во время благотворительного вечера, будут направлены на помощь детям с патологиями опорно-двигательной системы – подопечным благотворительного фонда "Жизнь в движении".

Среди лотов ассамблеи в этот раз — набор галстуков и платков из неаполитанского шелка, представленный Алексеем и Людмилой Бобровыми, уникальный сборник справочных сведений по екатеринбургскому уезду, написанный и изданный городским головой Ильей Симановым в 1889 году, предоставленный Андреем Симановским. Глава УГМК Андрей Козицын выставил в качестве лота комплект из трех книг по истории искусства 1903 года издания. Губернатор Евгений Куйвашев в качестве лота выставил стол ручной работы, который сделал с помощью мастеров из Сысерти из 120-летних досок.

Председатель Совета Фонда святой Екатерины, председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин в этом году приготовил для участников аукциона особый подарок. Уникальная Икона Святой Екатерины в серебряном окладе стала подарком самому щедрому благотворителю.

икона святой Екатерины(2019)|Фото: Фонд святой Екатерины

Икона святой написана ведущими российскими мастерами в технике финифть — горячая эмаль. Работа над ней продолжалась больше года. Оклад в виде очертаний храма выполнен в технике филигрань. Это традиционная в 18-19 веках техника сейчас используется крайне редко из-за сложности работ. Многие участники ассамблеи уже смогли убедиться лично, насколько тонкая и искусная резьба украшает ее. Вставки из полудрагоценных камней придают торжественность и органично дополняют образ святой Екатерины, покровительницы Екатеринбурга.

Награждение Орденом святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

Уникальная икона, которая была подарена самому щедрому благотворителю - предпринимателю Симановскому, обладает чарующим и притягивающим очарованием. Глубину образов и смыслов, заложенных в ней, можно осознать, если подойти и просто несколько минут спокойно ее рассмотреть.

Отметим, что накануне в Екатеринбурге также вручили Ордена святой Екатерины. Мероприятие, за короткий срок ставшее доброй традицией, прошло в колонном зале дома Севастьянова. А кульминационным событием Дня памяти святой великомученицы Екатерины в уральской столице станет крестный ход, который состоится 7 декабря.

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Екатерининская ассамблея: Алтушкин подарил уникальную икону покровительницы города Екатеринбурга самому щедрому благотворителю

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Теги: Екатерининская ассамблея, Фонд святой Екатерины



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