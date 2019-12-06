В Липецке школьник разбился насмерть, упав с высоты 16 этажа

В Липецке следователи устанавливают обстоятельства падения школьника с 16 этажа многоэтажного дома по ул. Зом Космодемьянской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, предположительно, 12-летний мальчик во время игр с ровесниками решил спуститься с 16-го этажа через открытый балкон общего пользования и сорвался.

Его тело было обнаружено на тротуаре возле многоэтажки. Назначена судмедэкспертиза, опрашиваются свидетели произошедшего и родители ребенка.