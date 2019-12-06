В Ленинградской области чиновница матом посоветовала волонтерским организациям больше работать

Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Ленинградской области Александра Позднякова позволила себе нецензурно выругаться на форуме волонтеров, сообщает "РЕН-ТВ".

"Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, если вы не будете реально попрошу за мою цензуру [вкалывать - примеч. ред]", - заявила она, обращаясь к представителям добровольческих организаций.

Зал наполнился гулом негодования. После чего Позднякова рассмеялась и попыталась сгладить ситуацию. По всей видимости это удалось: гул перерос в смех и овации.

Однако, самой Поздняковой, вероятно, скоро будет не до смеха. Как сообщает ТАСС, поведение чиновницы рассмотрят на комиссии по этике.

"В отношении сотрудника администрации будет проведена работа с оргвыводами по соблюдению норм поведения муниципального служащего", - цитирует издание слова представителя администрации.