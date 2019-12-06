Матвиенко потребовала наказать Новака из-за умных счетчиков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что министр энергетики России Алексей Новак должен получить наказание в связи с задержкой реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии, сообщает ТАСС.

По информации издания, такое заявление спикер Совфеда сделала во время совещания со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она заявила, что все аплодировали принятию закона об умных счетчиках, однако дальше - дело не двигается.

"Сроки вступления в силу закона определяет правительство, сроки - 1 июля 2020 года. Ничего не делается Министерством энергетики РФ, вообще ничего" - возмутилась Матвиенко, высказав мнение, что Новак должен получить административное наказание, потому что он "был на совещании и со всем соглашался", а после принятия закона - тишина.

В Минэнерго РФ, в свою очередь, заявили, что ведомство в установленном порядке разработало и внесло все подзаконные акты по внедрению "умных" приборов учета с 1 июля 2020 года.