23 Сентября 2020
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пожар, школа №17 (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге из-за пожара в школе были эвакуированы 10 человек

Сегодня в Екатеринбурге в средней общеобразовательной школе №17 по ул. Белинского, 123 вспыхнул пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 18.26 по местному времени.

Как сообщают спасатели, загорелась мебель на четвертом этаже. Из здания школы были эвакуированы 10 сотрудников. Пострадавших нет.

На борьбу с огнем было брошено 19 единиц пожарно-спасательной техники и 73 человека личного состава. Ликвидировать огонь на площади в 20 кв. м. удалось в 18.50. После спасатели приступили к проливке горящих конструкций.

Видеозапись пожара попала в соцсети. О причинах пожара пока не сообщается.

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В Екатеринбурге из-за пожара в школе были эвакуированы 10 человек

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Теги: Екатеринбург, пожар, школа №17



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