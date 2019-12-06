В Москве росгвардейцы задержали наркомана, который проник в детский сад

В Москве сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который проник в детский сад на Новоясеневском проспекте.

Как сообщает ТАСС, наряд вневедомственной охраны получил сигнал "тревога". Росгвардейцы прибыли на вызов, сотрудник охраны сообщил им, что неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и попытался попасть в здание. При осмотре прилегающей территории росгвардейцы обнаружили и задержали подозрительного гражданина. На вопросы он отвечал невнятно.

Росгвардейцы вызвали медиков и полицейских. Экспресс-анализ показал, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Также была установлена личность задержанного. Как оказалось, 41-летний мужчина являлся жителем столицы и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.