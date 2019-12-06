В распоряжении журналистов оказались настоящие паспортные данные Нехаева из фейкового интервью "Фонтанки"

Журналисты Федерального агентства новостей получили неопровержимые доказательства того, что интервью с «бойцом» ЧВК «Вагнера» Русланом, опубликованное интернет-газетой «Фонтанка», представляет собой вымысел от начала до конца.

Напомним, речь идет о статье «Фонтанки», посвященной сирийским событиям двухгодичной давности. Вслед за «Новой газетой» петербургские журналисты решили выпустить свое расследование, основанное на видеозаписи ликвидации террориста запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Правда, автор «Новой» Денис Коротков утверждает, что погибший был дезертиром сирийской армии, а казнили его бойцы ЧВК «Вагнера». Коротков даже назвал некого Станислава Д, якобы участвовавшего в казни. А недавно «Фонтанка» рассказала еще об одном «участнике» тех событий – 39-летнем сотруднике брянского ДДЮТ Руслане, ветеране Чечни, воевавшем в Сирии.

Журналисты ФАН встретились с Русланом в Брянске и выяснили, что никакого интервью «Фонтанке» он не давал и вообще ни с кем из журналистов не общался, а автор статьи выдумал не только его возраст, но и рост, и детали биографии, и даже где у него набита татуировка.

Окончательным доказательством фейка «Фонтанки» стали паспортные данные, которые Руслан разрешил опубликовать.

В материале «Фонтанки» прописано, что в январе 2017 года лже-Руслан из Брянска вылетел из России в САР чартерным рейсом. На регистрации использовался паспорт с последними цифрами «838».

Следовательно, «Фонтанка» обманула своих читателей, ведь номер паспорта настоящего Руслана Нехаева заканчивается на 475.

Примечательно, что по данным правоохранителей, в ранее выданных удостоверениях личности на его имя цифры также не совпадают с указанными «Фонтанкой».

По сверке перелетов видно, что Нехаев не пересекал границу с САР с 2017 по 2019 год. За последние два года Руслан посещал только Россию и Молдавию.

Руслан Нехаев отметил, что он - единственный сотрудник с таким именем во Дворце творчества имени Гагарина. Поэтому не остается сомнений, что «Фонтанка» выпустила фейк.

Теперь Руслан намерен обратиться в суд и готов предоставить все необходимые документы о своей непричастности к событиям в Сирии. В свою очередь редакция ФАН готова оказать ему информационную и юридическую помощь.

Журналисты ФАН не смогли добиться каких-либо разъяснений от «Фонтанки», так как автор статьи Александр Ермаков экстренно ушел в отпуск и отключил телефон. А сотрудники издания во главе с одним из его основателей, Андреем Константиновым, отказались что-либо комментировать, посчитав это неэтичным.