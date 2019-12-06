Били головой о бампер, запинывали, стреляли из пистолета: трое неизвестных ограбили девушку в Екатеринбурге

В ночь с 4 на 5 декабря в Екатеринбурге троица неизвестных напала на 20-летнюю девушку. Происшествие случилось в 3 часа ночи на одной из улиц микрорайона Светлый. Несчастную били полчаса, а когда она все-таки сумела подняться, то злоумышленники открыли по ней огонь из пистолета, затем силой отняли телефон, деньги и документы. Как рассказала журналисту Накануне.RU жертва нападения, все началось с невинной просьбы подвезти ее до аэропорта. Девушка хотела улететь на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

"У меня есть подруга, а у нее есть водитель, который вместе с ней работает. А мне надо было улетать в Дубай отдыхать. Я работаю в туристическом агентстве. Поэтому ночью мне нужно было поехать в аэропорт. В итоге я поехала с ее водителем", - рассказала пережившая нападение.

В пути мужчина неожиданно сказал, что ему нужно заехать в микрорайон Светлый, находящийся в стороне Кольцово. На вопросы пассажирки он ответил, что ему нужно забрать какого-то пассажира и покурить. Девушка, не почуяв подвоха, согласилась.

Однако когда машина подъехала к обозначенному дому, на девушку набросилась женщина, выбежавшая из подъезда. Она кричала: "Ты зачем моих девочек к себе переманиваешь? Совсем страх потеряла?"

"Я спросила у нее: "Кто вы такая?". В ответ на это нападавшая схватила мою голову и стала бить ее о бампер машины, запинывать каблуками. Затем таскать за волосы по земле. Меня били полчаса. Когда она меня била, говорила о том, что я буду работать на них проституткой, чтобы "отмаливать грехи". Когда я встала, мужчина, который выбежал вместе с женщиной, начал стрелять в меня из травматического оружия. Но, к счастью, не попал. Потом у меня забрали документы, деньги и телефон и запихнули меня в машину. Когда я спросила, куда мы едем, ответ был леденящий: "С жизнью прощаться", - содрогается от воспоминаний девушка.

Ее охватила паника, на полной скорости она выпрыгнула из машины и побежала в лес, находящийся возле дома, где остановилось авто. В итоге она смогла выбежать на дорогу и там стала "голосовать". Над девушкой сжалился водитель маршрутки. Он признался, что все слышал и хотел помочь, но услышав выстрелы, передумал.

Водитель маршрутки отвез Анну в отдел полиции, где та пробыла целое утро. Потом она поехала в травмпункт снимать побои. На теле пострадавшей гематомы, у нее рассечен лоб.

"Сейчас я нахожусь, дома у себя в Перми, потому что эти люди узнали мой адрес в Екатеринбурге. Я опасаюсь за себя", - призналась она.

Нападавших пока так и не задержали, они скрылись. Накануне.RU просит обратиться в правоохранительные органы всех, кто увидит белый автомобиль марки "Ниссан". Цифры госномера 358. Нападавшей женщине на вид 35-37 лет, а водителю 25 лет.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту Накануне.RU заявили, такое обращение от гражданки действительно было, проводится проверка.

"В рамках начатой проверки сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента. Пострадавшая направлена на судебно-медицинское обследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - подытожили в инстанции.