22 Сентября 2020
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Политика В России Украина
Лексус и Вован, пранкеры (2017) | Фото: 112.ua

Зеленский не снял запрет пранкерам на въезд на Украину

Пранкеры рассказали, какими секретами с ними поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Как передаёт Infox, в предыдущий раз, когда Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, звонили Зеленскому от имени мэра Киева Владимира Кличко, президент Украины был вполне серьезен и не распознал шутку. В этот раз, услышав фразу "Кремль на проводе", он сразу же узнал Лексуса и ответил ему шуткой "Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил", однако запрет на въезд на Украину не отменил.

Напомним, ранее Вован и Лексус разыграли губернатора Аляски Майка Данливи, предупредив его о российской угрозе и скорой подготовке референдума о вхождении в состав РФ.

В ближайшем будущем пранкеры намерены переключиться с политиков и сосредоточиться на розыгрышах российских и мировых звёзд.

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Зеленский не снял запрет пранкерам на въезд на Украину

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Теги: Украина, пранкеры, Вован, Лексус, Зеленский



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