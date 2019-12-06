22 Сентября 2020
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Низкопольные автобусы Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске перевозчики получили 27 низкопольных автобусов

Новые пассажирские автобусы выходят на маршруты в Нижневартовске. В 2019 году парк предприятий "НПАТП №2" и "ПАТП-1" пополнили 27 низкопольных автобусов. Это одно из самых масштабных обновлений за последние годы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Обновляется парк подвижного состава и в коммерческом секторе перевозок. Перевозчики, осуществляющие деятельность по нерегулируемым тарифам, переходят на новый класс техники – "Ford Transit", газель "НЕКСТ". В этом году проведена модернизация системы бесконтактной оплаты проезда. Учитывая пожелания пассажиров, АО "НПАТП-2" и ООО "ПАТП-1" на своих маршрутах запустили возможность оплаты проезда одной банковской картой нескольких билетов.

4,5 тыс. вартовчан ежедневно оплачивают поездки в общественном транспорте банковскими картами. За год это количество выросло в несколько раз – на 3,5 тыс. пассажиров. В дополнение к транспортной карте в продаже появились браслеты с силиконовыми ремешками. Устанавливают автоинформаторы, озвучивающие названия остановок, и видеорегистраторы для повышения безопасности перевозок.

Низкопольные автобусы Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Низкопольные автобусы Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Ежедневно пассажиры автобусов совершают 48 тыс. поездок. Совершенствуется мобильное приложение "Умный транспорт", которое действует второй год. Оно позволяет контролировать движение транспорта онлайн. С помощью приложения можно отслеживать передвижение городских маршрутов и, как следствие, удобно планировать свой график перемещения. Сейчас к нему подключено 36 маршрутов, и список будет расти.

Низкопольные автобусы Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске перевозчики получили 27 низкопольных автобусов

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Теги: низкопольные автобусы, оплата проезда картой



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