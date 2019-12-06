22 Сентября 2020
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Google (2013) | Фото:

Госдума готовит для Google и Facebook штрафы на миллиарды долларов

Госдума грозит многомиллионными штрафами Google и Facebook, а также иностранным СМИ.

Собственно, последних и будут касаться поправки в КоАП, которые намерен внести в весеннюю сессию первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Как сообщил Шхагошев "Интерфаксу", экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о штрафах для иностранных СМИ за нарушения российского избирательного законодательства.

"В статье 5.11 КоАП (которую хотят изменить в Госдуме – прим. ред.) говорится о международных организациях, и Google, Facebook и Youtube - это международные организации, агрегаторы новостей. Если закон будет принят, то они попадут под его действие, именно как международные организации", - пояснил парламентарий.

Предложенные Шхагошевым поправки вносят изменения в статьи 3.5 (административный штраф) и 5.11 (проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом) КоАП. Парламентарий предлагает установить штрафы за нарушение правил предвыборной агитации для граждан в размере от 112 тысяч до 170 тысяч руб., для юридических лиц, куда попадают и иностранные СМИ, - от 2,25 млн до 3,38 млн руб.

В проекте закона указано, что в отношении иностранных СМИ могут быть применены штрафы в размере до 4% "от ежегодного оборота иностранного средства массовой информации за предшествующий календарный год в зависимости от того, что больше".

Кстати, оборот Google за 2017 год составил $59 млрд, то есть штраф для этой компании в теории может составить $2,3 млрд.

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Госдума готовит для Google и Facebook штрафы на миллиарды долларов

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Теги: госдума, google, facebook, штраф, поправка, коап



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