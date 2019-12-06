Сотрудничество властей Нижневартовска и Общественной палаты Югры представят на международном форуме в Сургуте

Делегация Нижневартовска примет участие в IV Международном гуманитарном форуме "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели". Масштабное мероприятие пройдет 7 – 8 декабря в Сургуте. Участникам предстоит обсудить методы общественного контроля и правозащитной деятельности, поделиться идеями привлечения населения в местное самоуправление, представить опыт лучших практик гражданских инициатив, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В программе – пленарное заседание, форсайт-сессии, лекции, панельные дискуссии, семинар-тренинг, церемония награждения победителей конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик "Премия "Признание-2019". Ожидается участие 700 человек.

Во время работы одной из секций представители столицы Самотлора выступят с докладом "Нижневартовск: опыт взаимодействия с Общественной палатой Югры". Речь пойдет о том, что общественники муниципалитета стараются реагировать на каждый сигнал.

Так, например, горожане подняли вопрос о высокой аварийности на улице Индустриальной. Общественная палата города вышла с инициативой о строительстве барьерного ограждения, ее поддержали Общественная палата Югры, правительство автономного округа и администрация президента России. Ограждение вскоре возвели, результат – сокращение числа аварий.

Еще одной значимой инициативой членов палаты в уходящем году стало предложение о слиянии двух нижневартовских больниц для более качественной организации переезда в строящуюся окружную больницу на 1,1 тыс. коек. Это предложение также нашло поддержку в Общественной палате Югре и правительстве округа.