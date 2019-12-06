Мэрия назвала решение по участку над станцией "Бажовская" общей победой города

Сегодня суд удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и признал возведенный компанией "Промавтосервис" выставочный центр с автопарковкой на пересечении улиц 8 Марта и Большакова самовольной постройкой. Снести её "Промавтосервис" должна в течение 30 дней.

Представитель администрации Евгения Рожок в беседе с корреспондентом Накануне.RU после заседания назвала это решение общей победой города и отметила готовность защищать интересы Екатеринбурга в 17 апелляционном суде.

Компания "Промавтосервис" намерена обжаловать решение Арбитражного суда Свердловской области о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, где под землей законсервирована почти завершенная станция метро "Бажовская". Об этом представители компании сообщили журналистам после сегодняшнего заседания. От каких-либо подробных комментариев они отказались.