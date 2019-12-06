В больнице Чебоксар детей размещают в коридорах

Прокуратура Чувашии проводит проверку в детской больнице в Чебоксарах, где детей размещают в коридорах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, проверка идет по видеосюжету о ненадлежащих условиях содержания в детской больнице №2.

Видео с кроватями в коридоре опубликовала в соцсетях мама ребенка. По ее словам, руководство больницы объясняет ситуацию нехваткой мест в палатах, а также ремонтом. "Пятый канал" в пятницу показал сюжет.

Ранее в интернете появились фотографии с "кроватями", которые соорудили из деревянных щитов и стульев в Кузнецкой межрайонной больнице Пензенской области.

Подлинность снимков подтвердил главный врач больницы Алексей Потапов. Появление таких кроватей он объяснил так: "кроватей в достатке, но когда больных в нерабочие часы - в ночные и праздничные - переизбыток, то приходится разворачивать дополнительные, "приставные" койки…".