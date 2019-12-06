В Екатеринбурге спустя почти год назначат нового директора ЦПКиО имени Маяковского

В Екатеринбурге назначен новый директор центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.

Как сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, должность займет бывший директор "Теле-клуба" Екатерина Кейльман. Ожидается, что распоряжение о ее назначении в понедельник подпишет глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, прежний директор парка имени Маяковского Роман Шадрин прошлой зимой подал в отставку. 11 февраля он отработал последний день, его обязанности исполнял заместитель директора Михаил Юланов.

Ранее в мэрии заявляли, что какого-либо общенародного голосования по кандидатуре главы ЦПКиО не будет.