22 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге спустя почти год назначат нового директора ЦПКиО имени Маяковского

В Екатеринбурге назначен новый директор центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.

Как сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, должность займет бывший директор "Теле-клуба" Екатерина Кейльман. Ожидается, что распоряжение о ее назначении в понедельник подпишет глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, прежний директор парка имени Маяковского Роман Шадрин прошлой зимой подал в отставку. 11 февраля он отработал последний день, его обязанности исполнял заместитель директора Михаил Юланов.

Ранее в мэрии заявляли, что какого-либо общенародного голосования по кандидатуре главы ЦПКиО не будет.

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В Екатеринбурге спустя почти год назначат нового директора ЦПКиО имени Маяковского

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Теги: ЦПКиО, директор, назначение, Екатеринбург



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