Система наставничества Уралвагонзавода оценена на всероссийском уровне

Уралвагонзавод стал призёром Всероссийского конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в номинации "Наставничество на производстве". Система наставничества УВЗ заняла третье место среди 135 компаний из 39 субъектов РФ. Награждение состоялось в Москве на ВДНХ в рамках V Всероссийского форума национальной системы квалификаций России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралвагонзавода.

Наставничество на Уралвагонзаводе имеет многолетние традиции и всегда являлось неотъемлемой частью кадровой политики. Сегодня на предприятии 379 действующих наставников, а в резерве - порядка 2,5 тыс. человек. Профессионалы своего дела, уважаемые в коллективе, они передают свои знания и опыт молодым коллегам в цехах и отделах предприятия. Особое внимание уделяется обучению работников остродефицитных для Уралвагонзавода профессий.

Благодаря движению наставничества на предприятии ежегодно успешно адаптируются и повышают квалификацию сотни человек. Система наставников развивается и поддерживается руководством в более чем 80 структурных подразделениях. Каждый наставник ежемесячно получает дополнительное материальное вознаграждение.

Для обмена опытом и освоения новых эффективных методов передачи профессиональных знаний и навыков на предприятии организуются конференции, семинары и слеты, ежегодно проводится общезаводской конкурс на звание "Лучший наставник молодёжи".

Практика индивидуального обучения профессии через передачу навыков и секретов на Уралвагонзаводе берет начало с 1934 года, а документально наставничество было оформлено в 1970-е годы. На новом уровне функционирование системы наставничества возобновилось в 2011 году и с тех пор развивается особенно активно, о чём говорят цифры. Так, в 2016 году резерв наставников составлял 1 тыс. 575 человек из 60 подразделений УВЗ, а в 2019 году - более 2,5 тыс.

Все это было высоко оценено жюри Всероссийского конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Также в рамках форума представители Уралвагонзавода приняли участие в пленарном заседании, где обсуждались вопросы создания и совершенствования Национальной системы квалификаций. В связи с недавним открытием на предприятии Центра оценки квалификаций участие в таких дискуссиях важно и актуально для представителей УВЗ.

"На Уралвагонзавод ежегодно приходят сотни молодых перспективных рабочих, которых хочется удержать на предприятии. Для этого и требуется помощь наставников – учителей не только в профессии, но и в жизни, тех, кто понимает молодежь, видит в ней лучшие качества. Наставничество не ограничивается профессиональным мастерством, это еще и помощь молодым влиться в рабочую среду. Приятно, что наш опыт и работу отметили на общероссийском уровне", - отметил директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.