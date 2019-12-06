В Перми директор школы оштрафована за то, что не приняла ученика в 10 класс

Директор пермской школы №135 наказана за то, что не приняла ученика в 10 класс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Мотовилихинского райсуда Перми.

Ученику этой школы, занимавшемуся в ней с первого класса и закрепленного за нею пропиской, отказали в приеме в 10 класс "из-за отсутствия свободных мест". Однако проверка показала, что в момент подачи заявления из 52 предусмотренных мест, документы были поданы только на 30.

Мировой судья оштрафовал директора на 30 тыс. руб., Мотовилихинский райсуд оставил его без изменений, вердикт вступил в силу.