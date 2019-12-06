22 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Марина Мартемьянова, ДТП в Белоярском, суд (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральскую автоледи, наехавшую на девушек-пешеходов, требуют посадить на 9 лет

Сегодня в Белоярском районном суде прокуратура назвала срок, который намерена требовать для Марины Мартемьяновой, 6 апреля устроившей серьезное ДТП.

Напомним, что женщина на автомобиле Nissan сбила молодых людей, шедших по обочине. Пострадали две 17-летние девушки. Одна из них получила серьезные травмы и не смогла подняться с дороги. Как было установлено расследованием, Мартемьянова покинула место ДТП, но вскоре вернулась и снова проехала по лежавшей.

Следствие полагает, что Марина вернулась на место аварии, чтобы убить пострадавших. К счастью, девушки выжили.

суд по ДТП в Белоярском(2019)|Фото: Накануне.RU

Дело возбудили по статье о покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление. Также установлено, что автоледи в момент аварии была пьяна: это подтвердил ее муж, прибывший на место после случившегося.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить Мартемьяновой девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год. Кроме этого, прокурор требует в полном объеме удовлетворить иски потерпевших как по возмещению имущественного ущерба (затраты на лекарства и т.д.), так и морального вреда.

Марина Мартемьянова, ДТП в Белоярском, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Судебные прения продолжатся 11 декабря. В них выступят представители потерпевших.

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Уральскую автоледи, наехавшую на девушек-пешеходов, требуют посадить на 9 лет

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Теги: Мартемьянова, Белоярский, ДТП, суд, прокуратура, срок



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