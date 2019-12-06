В Прикамье разработают механизмы комплексной поддержки НТИ-стартапов

Пермский край принимает участие в Форуме "Глобальное технологическое лидерство", который проходит в Сочи с 5 по 7 декабря.​ Губернатор Прикамья Максим Решетников ознакомился проектами компании рынков НТИ, которые представлены на стенде. Также на стенде представлена продукция инновационного территориального кластера волоконных оптических технологий "Фотоника" Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПАО "ПНППК").

Гостей Форума на стенде встречает Промобот с внедренной интеллектуальной системой компании "Биогеном" - участницей рынка "Хелснет".​ Помимо информации о реализации НТИ в Пермском крае и навигации по площадкам Форума Промобот предлагает поговорить о здоровье и ответить на несколько вопросов, на основе которых робот дает краткие рекомендации по улучшению состояния здоровья.

Губернатор Максим Решетников отметил, что Пермский край начал целенаправленно вводить НТИ только в этом году, и результаты не заставили себя долго ждать. "Внедрение НТИ для Пермского края, как для промышленного, научного региона и имеющего мощный образовательный потенциал – крайне важно. В первую очередь потому что без технологичных компаний не будет развития региона, потому что молодежь, которая хочет решать масштабные сложные задачи, получающая хорошее образование, просто не будет оставаться в регионе, будет уезжать, - подчеркнул Максим Решетников. - За год мы отсмотрели более 100 компаний, отобрали 70 из них, 18 – направили заявки на поддержку, а 3 уже смогли ее получить. Потенциал, который был сформирован в Пермском крае вместе с развитием цифровой экономики, с появлением и развитием наших IT-компаний, стал востребованным". ​

Главе Пермского края презентовали гибридную​ VR-cистема​ AWTOR компании "МБКИ". Разработка входит в​ "Нейронет",​ один из самых широко представленных рынков НТИ на стенде Пермского края.​ В​ VR-шлеме​ можно увидеть виртуальную игру о работе этой системы в версии ее доработки к 2025 году. Система включает предиктивную аналитику, системы принятия решений и имитационное моделирование для решения различных задач, используя статистику, инструменты и оптимизационные средства на основе методов искусственного интеллекта.

Второй широко представленный рынок НТИ – "Технет", где представлены пять проектов, среди которых компания "Виртуальные производственные системы"​ с​ системой управления распределенными производствами. Это новая форма организации производства на основе технологий, которые позволяют использовать в виде единого объекта виртуальную модель всех организационных, технологических, логистических и прочих процессов на предприятии и между ними.

Как отметил​ руководитель проекта "Виртуальная фабрика", советник генерального директора компании Олег Пономарев, проект направлен на "уберизацию" (использование компьютерных платформ для проведения прямых сделок между поставщиками услуг и их заказчиками – прим.редакции) промышленного производства. "Он представляет собой агрегатор, который распределяет заказы исходя из загруженности предприятий. Производственные мощности при этом могут находиться в разных странах. Управление таким процессом происходит с помощью промышленного интернета вещей, облачных вычислений и мультиагентных систем. В настоящее время мы активно работаем с НОЦ Пермского края. Проект может стать системообразующим для экономики региона. Интерес к проекту также проявили ВЭБ-Инновации", - отметил Олег Пономарев.

Также на форуме представлено​ новое поколение оборудования для изготовления металлических окончательно обработанных деталей, выращенных способом гибридной аддитивной наплавки с применением металлической проволоки. Такой способ производства позволяет снять ограничения по габаритам литья, сократить затраты на крупногабаритное литье до 30 раз, а также обеспечивает высокое качество и высокая производительность наплавки. Это оборудование относится к рынку "Технет".

Руководитель проектного офиса ПАО "Протон-ПМ" Алексей Клещевников​ представил губернатору проект "Гибридное аддитивное производство":

"На сегодняшний день мы готовим к производству изготовление опытного образца крупногабаритного изделия портального типа, чтобы через полгода запустить серийное производство. Также мы реализуем несколько проектов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе авиационных, судостроения, компании "Роскосмос" по направлениям внедрения гибридных аддитивных технологий на предприятиях".

По итогам осмотра стенда губернатор Максим Решетников дал несколько поручений, в частности, министру экономического развития Пермского края рассмотреть варианты размещения НТИ-стартапов, по аналогии с технопарками. Чтобы созданная там инфраструктура, в том числе административное и консультативное сопровождение со стороны краевых властей, позволили ускорить их развитие.

Отметим, всего Пермский край на форуме "Глобальное технологическое лидерство" представляет 22 компании, работающих на шести рынках НТИ: "Технет", "Хелснет", "Нейронет", "Автонет", "Энерджинет", "Фуднет". Рынок "Нейронет" представит компания "СЕУСЛАБ" с проектом "Центр информационных операций "СЕУС"" (выявляет слухи, фейки и темы в медиа, касающиеся​ заказчика) и "Телепорт Русь" с проектом "Teleport media" (интеллектуальная и защищенная пиринговая сеть для доставки контента); рынок "Энерджинет" – компания "ИНСАЙТ-менеджмент" с проектом "Платформа EMS INSYTE" (инфраструктура IoT-контроллеров и облачных сервисов аналитики и управления энергоресурами зданий); рынок "Фуднет" – компания "ЭВОФУД" (создание инновационных ингредиентов для пищевых производств, производство растительных протеинов и овощных порошков) и другие.​