22 Сентября 2020
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Анастасия Волочкова (2019) | Фото:ТВЦ

Анастасия Волочкова пожаловалась на махинации с ее подмосковным особняком

43-летняя экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась на махинации, которые некие риэлторы устроили с ее роскошным подмосковным особняком.

Фотографии интерьеров дома Волочковой появились на одном из сайтов с частными объявлениями о продаже недвижимости. Там его выставили за 2,5 млрд руб.! Фотографий много, и все взяты из блога Анастасии, благо она часто публикует снимки своего жилища. Возможно, за счет громкого имени мошенники накинули несколько миллионов.

Волочкова написала в Instagram: "С утра уже звонят знакомые и друзья, спрашивают продаю ли я свой дом. Друзья, не ведитесь на мошенников. Я ничего не продаю. И даже в мыслях. Мой дом - это моя крепость. Я возмущена, на фото стоит дом, похожий на мой, использованы фото моего интерьера. Вот так действуют мошенники. Остановитесь, люди!!!! А я звоню своему адвокату и в правоохранительные органы. Я понимаю, что мой дом изысканный и красивый. Пролистните фото. Но пусть агентства, продающие дома, сами создают такой интерьер и потом выставляют его на своих сайтах, а не пользуются моим именем и тем, что создала я!".

Анастасия Волочкова|Фото:instagram.com/volochkova_art

Волочкова постоянно постит фотки роскошных интерьеров

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Анастасия Волочкова пожаловалась на махинации с ее подмосковным особняком

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Теги: анастасия волочкова, особняк, черные риэлторы



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