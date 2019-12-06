Врачи, спасатели, миссионеры. Самоотверженных уральцев наградили Орденом святой Екатерины

В Екатеринбурге в третий раз вручили Ордена святой Екатерины. Мероприятие, за короткий срок ставшее доброй традицией, прошло в колонном зале дома Севастьянова. В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор "Уральской горно-металлургической компании" Андрей Козицын, председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин и его супруга – глава попечительского Совета фонда Татьяна Алтушкина, собственник торговой компании "Сима-ленд" Андрей Симановский, директор ЗАО "Таганский ряд" Анатолий Никифоров. Почетным гостем торжественной церемонии стал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, передает корреспондент Накануне.RU.

Торжественное мероприятие украсили выступившие перед началом церемонии камерный оркестр "BACH" и архиерейская капелла "Октоих". После этого руководители области, епархии и бизнесмены произнесли приветственные речи. Они говорили, что те, кого будут награждать орденами, – "живые герои, на подвигах которых надо учиться", и отрадно, что Фонд святой Екатерины предложил учредить специальную награду для отличившихся, а представители бизнеса поддержали идею.

Евгений Куйвашев отметил: в зале собрались те, кто доказал, что в жизни всегда есть место подвигу. Для кого-то подвиг – многолетний, честный, добросовестный труд, для других – ситуация, в которой пришлось сделать непростой выбор. Поступки тех, кому предстоит получить награду, – нравственный ориентир для других и вдохновляют на работу и творчество.

"Собрать людей, благодаря которым жизнь в нашем городе становится добрее, чище, лучше – замечательная традиция. Ценность человеческой жизни измеряется не деньгами и не вещами, а количеством людей, которые не могут без нас жить. Благодаря тем, кто сидит сегодня в зале, кто-то жив, здоров, имеет кров, еду, чувствует себя нужным. Мы все собрались здесь для того, чтобы выразить вам благодарность и признательность. Пусть то добро, которое вы делаете, тысячекратно вернется вашим детям", – сказала председатель попечительского совета Фонда святой Екатерины Татьяна Алтушкина.

Награды получили те, кто спасал людей из огня или воды, а также за самоотверженное и беззаветное ежедневное служение ближнему. Первыми орден покровительницы Екатеринбурга получили Сергей Зелянин, который спас провалившегося под лед человека, спасатель Павел Шерстнев и отдавшая жизнь социальному служению Елена Попова.

Следом орден святой Екатерины вручили Елене Борщик, которую номинировали на награду сразу две организации. Она стояла у истоков создания социального отдела екатеринбургской епархии, также у нее четверо своих детей и двое приемных.

Награду получили водитель Андрей Крушинский, который с 2006 г. водит автобус "Службы милосердия" и помогает тем, кто обращается в службу, а также ухаживающая за немощными Анна Бородина, миссионер Константин Обоскалов, завотделением детской эндокринологии областной больницы №1 Людмила Черных.

В числе награжденных – врач баскетбольного клуба "Урал" Сергей Дацун, который спас иностранца во время полета из Владивостока в Екатеринбург. Никита Галанов получил орден за то, что спас из горевшей квартиры пятилетнего ребенка. Награду за спасение людей из пожара и "поквартирный обход" во время возгорания вручили Евгению Тетерину.

Обладателем награды стала многодетная мать Елена Кобызева. В ее семье – семеро приемных детей с инвалидностью, а также родная взрослая дочь. Кобызевы получили в подарок микроавтобус "Форд".

"Я представляю, что такое многодетная семья, но как вам удается делать то, что вы делаете, я не представляю. Я понимаю, насколько ваши дети психологически сложны. То, как вы умудряетесь возить их в школу, участвовать в различных конкурсах, учить их кататься на коньках, настолько нас впечатлило, что мы решили подарить вам машину. Вам будет гораздо легче в каждодневной жизни, вы сможете поехать в любое путешествие", – сказала Татьяна Алтушкина.

Каждый из тех, кто получил орден, награжден денежной премией в 200 тыс. руб. Закончилась церемония выступлением народной артистки России Татьяны Петровой, которая исполнила песню "Вставай за веру православную".

После церемонии Сергей Дацун в разговоре с Накануне.RU отметил, что не ожидал получить награду.

"Спасение пассажира самолета, за которое мне дали награду, – рядовой случай для медика. Если я могу послужить примером для коллег или молодых людей, приятно. Те, кто летел в самолете вместе с пострадавшим, дали мне неверную информацию, например, о давлении – оно было низким, хотя сказали мне о том, что оно высокое", – сказал он.

Сергей Дацун и его награда

Во время полета пришлось запросить экстренную посадку, однако уже на подлете к земле пострадавшему стало лучше.

"Летели из Владивостока в Екатеринбург. Пока искали место для посадки, прошло минут 30-40. До пересадочного города, Новосибирска, было еще далеко, пришлось приземлиться в Братске, садились практически в лес. В итоге пострадавший от госпитализации отказался – ему еще в самолете стало гораздо лучше", – рассказал он.